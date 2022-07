MacBook Air M2 : les précommandes sont ouvertes !

Le MacBook Air a été à la pointe de la stratégie Apple Silicon en étant le premier à embarquer un SoC Apple M1 avec architecture ARM. Si la première génération avait conservé le design des machines sous x86, la nouvelle génération était attendue avec un style affiné plus proche de ce qui a été proposé avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Le nouveau MacBook Air M2 offre donc à la fois la primeur de la nouvelle plate-forme matérielle plus puissante et un format repensé et plus adapté aux possibilités de sa puce ARM.

Il est doté d'un affichage 13,6 pouces avec écran Liquid Retina (luminosité maximale de 500 nits) surmonté d'une caméra FaceTime 1080p placée dans une encoche (une nouveauté dans le design de la machine et héritée des MacBook Pro).

Le châssis aluminium unibody assure une épaisseur réduite à 11,3 mm pour 1,24 Kg, avec une conception autour du SoC M2 et un design sans ventilateur le rendant totalement silencieux.

SoC M2, design affiné et MagSafe

La puce comprend 8 coeurs CPU et 8 ou 10 coeurs GPU, jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et une bande passante de 100 Go/s, ce qui dope ses performances par rapport à la version avec Apple M1, tout en conservant la même autonomie annoncée de 18 heures.

Apple met en avant le moteur vidéo ProRes (encodage et décodage) et la capacité de lire des flux vidéo jusqu'en 8K. La connectique se limite à deux ports Thunderbolt 4 sur le gauche et une prise jack 3,5 mm à droite.

On notera en plus la présence de la charge magnétique MagSafe et de quatre haut-parleurs (et trois micros) avec restitution audio spatiale. La machine est lancée avec macOS Monterey, en attendant l'arrivée de l'évolution Ventura cet automne.

Impatiemment attendu, le MacBook Air M2 est désormais disponible en précommande sur le site d'Apple avec un tarif de 1499 € (8 coeurs GPU) ou 1849 € (10 coeurs GPU). Les premières livraisons sont annoncés pour le 15 juillet.