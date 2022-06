MacBook Air et MacBook Pro M2 sur B&H Photo ? Juste de la rumeur

La fièvre est montée à la découverte de mentions autour d'un MacBook Air 14 pouces et d'un MacBook Pro dans les listings d'un revendeur en amont du WWDC 2022. Mais la réalité est tout autre...

Pour l'événement WWDC 2022, Apple devrait faire des annonces de nouveaux produits, en plus de la présentation de iOS 16 et de ses autres plates-formes, avant leur mise en service à l'automne.

Le jeu des devinettes a commencé pour quels appareils seraient présentés. La rumeur a connu un coup de chaud avec la découverte de mentions autour d'un MacBook Air de 14 pouces et avec puce M2 ainsi qu'un MacBook Pro également en M2, chez le revendeur B&H Photo.

D'autres références évoquent un Mac Mini M2 déjà signalé dans des rumeurs. Alors, le WWDC 2022 sera-t-il le temps du grand déballement ? Il est à noter que ces évocations sont en contradictions avec les dernières suppositions de certains observateurs reconnus, comme l'analyste Ming-Chi Kuo ou le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, qui suggèrent que les machines avec puce M2 ne seront lancées que l'an prochain.

B&H débunke directement

Ensuite, B&H a depuis confirmé que les références trouvées sur son site ne sont que des "placeholders" créés en fonction des rumeurs (et pas forcément en lien direct avec le WWDC) et non les pages de produits réels.

Il n'est pas rare que des sites marchands ou des revendeurs tentent de générer du trafic en exploitant les rumeurs avant un événement et, ici, les espoirs de voir des machines avec puces M2 à court terme ne doivent pas être pris trop au sérieux.

Il reste qu'Apple pourrait bien annoncer un nouveau MacBook Air à l'occasion du WWDC 2022 mais toujours avec puce M1. Il profiterait du nouveau design des MacBook Pro avec une connectique un peu plus riche. Plus que quelques heures pour en avoir le coeur net.