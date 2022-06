Nouveau MacBook Air : présenté au WWDC mais...

L'événement WWDC d'Apple est traditionnellement destiné aux annonces logicielles telles que iOS, macOS, watchOS, etc mais la firme californienne y fait parfois des présentations de nouveaux matériels.

Cette année, un nouveau MacBook Air pourrait être dévoilé à cette occasion. Il resterait en principe avec un SoC Apple M1 (l'évolution M2 n'étant plus espérée avant l'année prochaine) et offrirait un nouveau design plus proche des MacBook Pro avec un affichage 13 pouces, deux ports USB-C, la connectique MagSafe pour une charge magnétique et le support du lecteur d'empreintes Touch ID.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, il y aura moins de fantaisie dans les coloris avec du gris et de l'argent mais ausi un bleu sombre et une teinte or champagne.

S'il est bien annoncé durant le WWDC, le MacBook Air risque toutefois de mettre du temps à arriver sur le marché. Les confinements en Chine liés à la reprise épidémique ont perturbé les chaînes de production et un lancement ne se ferait qu'avec un volume limité ou en retardant la commercialisation, peut-être à l'automne.

Les conséquences des confinements en Chine

L'analyste Ming-Chi Kuo indique que la production devrait atteindre 6 à 7 millions d'unités d'ici le troisième trimestre mais seulement si l'assembleur Quanta Computer se remet des contraintes de confinement à l'oeuvre depuis le début de l'année et qui ont conduit à un allongement sensible des temps de livraison des produits Apple.

Il était également question d'annoncer un nouveau MacBook Pro en version 13 pouces durant le WWDC mais sa présentation serait reportée pour les mêmes raisons.