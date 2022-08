MacBook Pro 14 et 16 en M2 Pro / M2 Max : on pourrait encore les découvrir cette année

Après les MacBook Air et MacBook Pro 13 profitant du nouveau SoC M2, on attend les versions MacBook Pro 14 et 16 censés être équipés des variantes Apple M2 Pro et M2 Max.

La rumeur voulait que le M2 Pro soit la première puce d'Apple gravée en 3 nm chez TSMC mais le fondeur taiwanais ne lançant sa technique de gravure qu'en septembre, cela signifierait que les puces ne soient disponibles que début 2023. Par conséquent, les MacBook Pro seraient reportés d'autant.

Toutefois, une autre rumeur suggère que les puces M2 Pro et M2 Max resteront gravées en 5 nm pour coller aux disponibilités du fondeur et se garder une marge de manoeuvre sans attendre le 3 nm.

Des puces Apple M2 Pro / M2 Max en N5P ?

Dans ce contexte, Mark Gurman, de Bloomberg, suggère que les MacBook Pro en M2 Pro / M2 Max seront bien présentés avant la fin de l'année, peut-être dès l'automne, avec une production qui débuterait en décembre.

Les SoC Apple M2 Pro et M2 Max seraient gravés en 5 nm selon le procédé optimisé N5P, améliorant les performances du CPU par rapport à la génération précédente tout en ajoutant plus de coeurs GPU et une RAM plus conséquente.

Les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 ne devraient quant à eux pas beaucoup évoluer en terme de design et l'on retrouvera logiquement l'encoche et le port MagSafe.