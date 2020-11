Apple : l'événement One More Thing pour le 10 novembre, enfin les MacBook ARM ?

Une nouvelle conférence de presse se prépare le 10 novembre avec un "One More Thing" qui pourrait dévoiler les premiers Mac sous Apple Silicon ARM.

Comme prévu, Apple tiendra bien une troisième conférence de presse au mois de novembre pour dévoiler son dernier lot de nouveautés. Intitulé "One More Thing" renouant avec les annonces fondatrices de ces dernières années, c'est bien sûr un (ou plusieurs) MacBook sous processeur Apple Silicon et architecture ARM qui est principalement attendu.

C'est donc le 10 novembre prochain que l'on en saura peut-être plus sur les premières machines dotées d'un processeur ARM venant remplacer les processeurs Intel utilisés jusque là, dans une manoeuvre qui doit faire passer l'ensemble des ordinateurs Mac / MacBook sous ARM d'ici deux ans.

Apple a dévoilé sa stratégie durant l'événement développeurs WWDC 2020 en juin dernier, laissant aux développeurs du temps pour digérer la nouvelle et préparer leurs applications à cette transition.

La rumeur veut que les premières machines soient dotés d'un SoC ARM multicore dérivé de l'Apple A14 de l'iPhone, soit Apple A14X pour les MacBook soit Apple A14T pour les iMac.

Les annonces pour cet événement devraient d'abord porter sur un premier MacBook avec Apple Silicon, même s'il se murmure déjà qu'il pourrait y avoir un MacBook Pro et un MacBook Air 13 pouces au programme. A moins que le vaporeux MacBook 12 pouces ARM ne se dévoile lui aussi ?