MacBook Pro 14 et 16 : les entrailles des machines dévoilées

Alors que les MacBook Pro 14 et 16 arrivent sur le marché, plusieurs sources montrent l'intérieur des machines et l'agencement de leurs composants.

On avait déjà une petite idée de l'intérieur des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 avec puces Apple M1 Pro ou M1 Max via un rendu montré montré par Apple détaillant la capacité de dissipation thermique via les ventilateurs mais la commercialisation des appareils permet d'en savoir un peu plus.

Des images des entrailles des deux machines ont été diffusées et montrent l'imbrication des composants, en attendant un démontage en règle qui précisera la nature et l'origine des éléments embarqués.

MacBook Pro 14

Ouvrir le MacBook Pro nécessitera toujours des vis pentalobes et le désarrimage en douceur de clips. L'intérieur montre les deux ventilateurs enserrant la carte mère, les haut-parleurs placés sur les côtés et les batteries, constituées de six ensembles.

Ces dernières ne sont pas collées mais maintenues par des adhésifs comme sur les iPhone. Cela pourra simplifier leur remplacement éventuel. Les ports I/O sont eux aussi accessibles et modulaires.

Credit : @L0vetodream

Les ventilateurs sont de bonne taille, plus grands que ceux du MacBook Pro 13 mais plus petits que ceux d'un MacBook Pro 15 de 2016. Apple a indiqué avoir sensiblement amélioré le flux d'air tout en maintenant un fonctionnement silencieux.

Une photo du MacBook Pro 16 montre les imposantes dimensions du SoC Apple M1 Max sous son caloduc. L'intérieur des versions 14 et 16 pouces reste très proche.