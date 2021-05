Mac Pro : une version ARM 40 coeurs en préparation

Mark Gurman, de Bloomberg, toujours bien renseigné sur les projets d'Apple, indique dans un article que la migration vers l'architecture ARM va s'étendre à tous les ordinateurs d'Apple.

On a déjà vu passer les MacBook Air , MacBook Pro 13 pouces et Mac Mini en fin d'année 2020, puis une nouvelle série iMac 24 pouces, tous équipés d'une puce Apple M1. L'une des forces de l'architecture développée par la firme de Cupertino est de pouvoir évoluer en différentes configurations dotées de plus ou moins de coeurs CPU et GPU.

Des MacBook Pro avec puce 10 coeurs

Les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient profiter d'une puce M1 optimisée et devraient débarquer dès cet été. Ils seront dotés de deux puces au nom de code Jade C-Chop et Jade C-Die de 10 coeurs (8 coeurs puissants, 2 coeurs économiques) et 16 ou 32 coeurs graphiques.

On devrait également y trouver jusqu'à 64 Go de RAM contre 16 Go maximum avec la puce M1, un Neural Engine optimisé et plus de deux ports Thunderbolt. Dans le même temps, Apple devrait cesser de commercialiser des MacBook Pro haut de gamme avec processeur Intel.

La firme prépare également un nouveau Mini-PC Mac Mini utilisant l'une des puces à 10 coeurs des futurs MacBook Pro et dotée de 4 ports Thunderbolt. Il remplacera les versions avec processeur Intel.

Un Mac Pro avec puce jusqu'à 40 coeurs

Enfin, Apple préparerait également un Mac Pro en verision ARM avec des puces Jade 2C-Die et Jade 4C-Die avec 20 ou 40 coeurs CPU (16 / 4 coeurs ou 32 / 8 coeurs) et 64 ou 128 coeurs GPU. Comme l'iMac ARM, il devrait offrir un design plus compact par rapport aux versions Intel ou AMD.

L'article évoque encore un MacBook Air et un MacBook Pro 13 au design renouvelé pour la fin d'année et équipé d'une évolution de la puce M1 pour la fin de l'année. Portant le nom de code Staten, elle embarquera toujours 8 coeurs CPU mais passera à 9 ou 10 coeurs GPU.

Ainsi, dès 2022, Apple aura remplacé la quasi-totalité de son offre à base de processeurs Intel / x86 par des machines en Apple Silicon / ARM.