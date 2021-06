WWDC 2021 : Apple annonce macOS Monterey

Après le nouveau design de macOS Big Sur l'année dernière et ses atomes crochus avec la puce Apple M1, le groupe de Cupertino dévoile aujourd'hui la prochaine itération du système d'exploitation pour ordinateur Mac qui arrive cet automne en version stable. Un nom lui a été trouvé… macOS Monterey.

A l'instar de iOS 15 et iPadOS 15, macOS Monterey profite de nouveautés introduites avec FaceTime comme SharePlay pour le partage d'expériences avec des proches lors d'appels pour par exemple regarder des films, partager une fenêtre d'application, ainsi que le partage de contenus échangés via Messages directement dans Photos, le navigateur Safari ou autres applications Mac.

Grâce à la fonctionnalité Focus (ou Concentration), il est possible de filtrer automatiquement les notifications qui ne sont pas en rapport avec une activité en cours et avec une synchronisation sur les autres appareils.

Davantage de fonctionnalités de continuité

La continuité entre les appareils de la marque a du reste été largement - et une nouvelle fois - mise en avant par Apple.

Elle passe à l'échelle supérieure avec Universal Control qui permet notamment d'utiliser une même souris et clavier pour déplacer le curseur d'un Mac à l'iPad qui est automatiquement reconnu, glisser-déposer des contenus entre appareils.

L'ordinateur Mac bénéficie également de AirPlay to Mac pour le partage depuis un iPhone ou iPad, tandis que son système audio pourra par exemple faire office d'enceinte AirPlay.

La fonction Raccourcis (Shortcuts) fait son apparition sur le Mac afin de pouvoir automatiser des tâches dans les applications comme sur iPhone et iPad. Son intégration se retrouve dans les divers éléments de macOS pour une exécution depuis n'importe où.

Pour le navigateur Safari, la barre d'outils a été épurée et le design des onglets a été repensé, non sans faire penser à des onglets flottants. Une fonction Tabs Group permet de regrouper les onglets, les gérer, les enregistrer et les synchroniser pour une utilisation sur d'autres appareils.

Concernant les extensions pour Safari sur macOS, Apple annonce qu'elles débarquent sur iOS et iPadOS.

Apple n'a évidemment présenté que quelques nouveautés de macOS Monterey dont une version bêta publique sera disponible le mois prochain.