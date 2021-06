macOS Monterey : quelques exclusivités pour les Mac avec Apple Silicon

Avec macOS Monterey (macOS 12.0), certaines fonctionnalités feront défaut aux ordinateurs Mac équipés de processeurs Intel. Elles seront ainsi exclusives aux ordinateurs Mac équipés d'une puce Apple Silicon (actuellement la puce Apple M1).

9to5Mac en dresse une liste qui est notamment basée sur les informations glanées directement sur le site d'Apple et la page en rapport avec la préversion de macOS Monterey. Une partie de ces fonctionnalités exclusives est en lien avec des nouveautés introduites dans iOS 15 pour l'iPhone.

C'est ainsi le cas avec le mode portrait sur FaceTime qui exploite le Neural Engine d'Apple intégré à la puce M1 pour la création d'arrière-plans flous. Il en va de même pour Live Text afin d'identifier du texte dactylographié ou manuscrit dans les photos et interagir avec.

Les autres nouveautés qui ne seront pas disponibles sur les Mac Intel sont le globe terrestre interactif dans Plans et des cartes détaillées de certaines villes avec des lieux en 3D.

9to5Mac évoque également le cas de la technologie neural text-to-speech dans plus de langues et de la dictée vocale avec un traitement entièrement sur l'appareil pour une utilisation plus rapide et hors connexion.

Par ailleurs, la technologie Object Capture de RealityKit 2 pour permettre aux développeurs de créer des modèles 3D photoréalistes d'objets réels pour la réalité augmentée à partir de photos semble aussi devoir être réservée à la puissance de la puce Apple Silicon.