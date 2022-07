Magic Leap 2 : les lunettes de réalité augmentée ont enfin une date de commercialisation

Après avoir englouti d'énormes financements en R&D, la société Magic Leap a présenté les Magic Leap One en 2018 puis l'évolution Magic Leap 2 présentée en octobre 2021.

Le principe est le même dans les deux cas : proposer des lunettes de réalité augmentée relativement compactes et utilisables en entreprise, en attendant de pouvoir en proposer des versions grand public.

Les Magic Leap 2 ont gagné en compacité par rapport à la version originale mais nécessitent toujours un boîtier porté à la taille pour la puissance de traitement et le champ de vision a été élargi à 70 degrés.

L'intensité lumineuse se règle automatiquement pour garantir une bonne lisibilité des éléments virtuels même en environnement fortement éclairé.

Commercialisation cet automne

Les lunettes de réalité augmentée de Magic Leap se destinent au monde professionnel et vont être déclinées en trois versions :

Magic Leap 2 Base : la version standard proposée à 3299 dollars

: la version standard proposée à Magic Leap 2 Developer Pro : version avec accès aux outils développeurs pour développer des projets en interne mais non utilisable commercialement, à 4099 dollars

: version avec accès aux outils développeurs pour développer des projets en interne mais non utilisable commercialement, à Magic Leap Enterprise : version destinée aux déploiements en enteprise avec gestion et mise à jour à distance, à 4999 dollars

La commercialisation débutera le 30 septembre aux Etats-Unis et il reste à voir si la nouvelle version rencontrera le succès. Les Magic Leap One, accessibles au grand public mais proposées à plus de 2000 €, n'avaient pas vraiment trouvé preneur avec moins de 10 000 unités vendues quand la firme en espérait dix fois plus, ce qui avait conduit à la démission du CEO et un recentrage sur le marché d'entreprise.

Il reste qu'elles explorent de nouvelles tendances relancées avec l'essor du métavers et la quête de moyens d'accéder d'une part aux univers virtuels et d'autre part de rendre plus accessible la réalité augmentée plaquée sur la vue de l'environnement immédiat.