Le marché des imprimantes et des scanners en berne

Autrefois merveilles technologiques et aujourd’hui si communes, les imprimantes et les scanners n’ont eu de cesse de s'imposer dans notre quotidien pour nous simplifier la vie, et encore plus durant le récent confinement. D’abord réservée aux entreprises qui demandaient de gros volumes d’impressions, l’imprimante s’est aujourd’hui démocratisée dans la grande majorité des foyers. Il faut dire que son prix de vente à largement chuté, et que l’on trouve certaines imprimantes premiers prix pour quelques dizaines d’euros. Les cartouches d’encre sont elles aussi devenues beaucoup plus accessibles, notamment les génériques (!) et il n’est plus un luxe de pouvoir imprimer ou scanner ses documents chez soi.

Cette familiarisation a créé un essor du marché colossal il y a de nombreuses années et a fait exploser le nombre de ventes. On en retrouve pour tous les usages, de l’imprimante classique à l’imprimante laser couleur haute définition en passant par l’imprimante tout-en-un avec scanner intégré et borne wi-fi, chacun peut y trouver son bonheur, quel que soit son budget. Et pour les nomades la solution existe également avec d'un côté l' imprimante ultra compacte et de l'autre le scanner portable. Compacts et légers, vous pourrez les emmener partout sans aucun branchement électrique avec leur batterie intégrée. C'est d'ailleurs la combinaison idéale avec un ordinateur portable afin de pouvoir gérer vos documents n’importe où et n’importe quand. Ces périphériques nomades se chargent généralement via le port USB de votre ordinateur portable et vous permettent une utilisation simple et rapide. Facile à glisser dans un sac, c’est une excellente solution pour vous permettre de travailler à l’extérieur ou lors de vos déplacements.

Signalons que depuis quelque temps les ventes reculent régulièrement jusqu’à 5% par an, avec une baisse globale des ventes de près de 25% sur les 10 dernières années et, même si la crise sanitaire du COVID-19 a conduit à un léger sursaut, le marché a aujourd’hui besoin de se renouveler et d’apporter de nouvelles solutions technologiques aux acheteurs et plus abordables financièrement que l'antique jet d'encre avec ses cartouches d'encre vendues à prix d'or.