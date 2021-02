Mecool KD1 : un stick 4K sous Android TV à moins de 50 €

Le bon plan du jour concerne un stick 4K sous Android TV, le MeCool KD1, qui est actuellement en promotion chez Gearbest à 49 € avec une livraison à moins de 1 € !

MeCool KD1 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Le stick 4K Mecool KD1 vous permettra de transformer votre télévision standard en véritable smart TV. Petit et léger, il est facilement utilisable, se branche directement sur le port HDMI, et vous fera profiter d'Android TV 10.0, du Google Assistant, YouTube, mais aussi de Smart Cast. Il est fourni avec une télécommande Bluetooth qui contrôlera le stick à distance. Vous profiterez d'une qualité 4K HDR pour vos séries et films.

Ce stick TV exploite un CPU Amlogic S905Y2 accompagné de 2 Go de RAM et de 16 Go d'espace de stockage interne. Le GPU est un Mali G-31 MP2. Pour une connexion optimale et sans coupure, le Mecool KD1 est compatible avec le Wi-Fi 2,4G et la 5G, mais le Bluetooth 4.2.

Vous pourrez profiter du stick 4K MeCool KD1 à 49 € chez Gearbesr avec une livraison à moins de 1 € !

MeCool KD1 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le smartphone Samsung Galaxy Z Flip à 839 €, mais aussi le Rubik’s Cube connecté de Xiaomi (Mi Smart Cube) à prix réduit !