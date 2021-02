Le Rubik’s Cube connecté de Xiaomi (Mi Smart Cube) à prix réduit

Le bon plan du jour concerne le Rubik's Cube connecté de Xiaomi, le Xiaomi Mi Smart Cube qui dispose de plusieurs capteurs magnétiques permettant de déterminer de façon exacte la position de chaque case. Ce Rubik's Cube a été conçu pour vous apprendre à enfin réussir ce fameux challenge, et mieux encore, à petit à petit, dépasser votre record de temps !

En effet, Xiaomi vous propose seulement 30 étapes pour que vous puissiez reconstituer le cube. Une fois le fonctionnement du casse-tête compris, l’application Android et IOS vous proposera d’établir un nouveau record de vitesse.

Vous l'aurez donc compris, cet appareil de 57 mm de côté peut donc être connecté à une application mobile dédiée, compatible Android 6.0 et + ou IOS 9 et +, qui vous servira pour contrôler vos mouvements, mais aussi votre temps. Chaque mouvement est détaille de façon ludique et peut convenir aux enfants, comme aux adultes !

Vous pourrez profiter du Xiaomi Mi Smart Cube à 25 € en utilisant le coupon G5F5D8E265D53001 sur Gearbest avec une livraison gratuite depuis la France !

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les smartphones Motorola Edge, Oppo Reno 2 et l'assistant vocal Google Nest mini à prix réduit, mais aussi Samsung Galaxy Z Flip à 839 €, AirPods, TV OLED LG, MSI ...