MediaTek Dimensity 2000 : un score de 1 million sur AnTuTu !

Après avoir largement occupé les segments d'entrée et de milieu de gamme, le concepteur de puces mobiles MediaTek s'attaquerait au haut de gamme, territoire du concurrent Qualcomm, avec un SoC Dimensity 2000 dont les performances s'annoncent relevées.

La puce, qui pourrait être prochainement dévoilée, profitera d'une partie CPU utilisant les nouveaux coeurs ARM gravés en 4 nm avec jeu d'instructions ARMv9 offrant plus de puissance et consommant moins d'énergie.

Côté GPU, on évoque la présence d'un ARM Mali-G710 qui serait 20% plus puissant que le Mali-G78. Cet ensemble pourrait lui permettre de rivaliser avec les SoC Snapdragon 8 de Qualcomm, et en particulier le futur Snapdragon 898 dont la présentation devrait intervenir début décembre.

Credit : Ice Universe

Dès à présent, les performances du Soc Dimensity 2000 semblent très solides. Le leaker Ice Universe fait circuler une capture d'écran du benchmark AnTuTu qui donnerait un résultat de...1 002 2200 points !

Sachant que les meilleurs smartphones du moment en Snapdragon 888 / Snapdragon 888+ (gravés en 5 nm) atteignent 850 000 points, le Dimensity 2000 serait donc bien une bête de compétition.