Snapdragon 898 : le SoC premium dévoilé début décembre

Qualcomm dévoile les dates de son événement Snapdragon Tech Summit traditionnellement consacré au lancement de son nouveau SoC haut de gamme et à ses avancées en matière de 5G.

Le successeur du SoC Snapdragon 888, présent dans de nombreux smartphones premium, devrait être présenté comme d'habitude au début du mois de décembre à l'occasion de l'événement annuel Snapdragon Tech Summit.

Qualcomm vient d'en dévoiler les dates et il se tiendra donc du 30 novembre au 2 décembre 2021, une semaine plus tôt que d'habitude, ce qui pourrait laisser du temps pour les premières annonces de smartphones qui seront équipés du nouveau SoC, à commencer par le Xiaomi 12.

La firme devrait en effet dévoiler son SoC Snapdragon 898 (ou 895) que l'on retrouvera encore sans doute l'an prochain dans bon nombre des smartphones premium des grandes marques.

Passage au 4 nm

Les attentes portent sur un passage à une gravure en 4 nm et l'utilisation des nouveaux coeurs ARM utilisant le jeu d'instructions ARMV9, à savoir les ARM Cortex-X2, A710 et surtout A510, ce dernier renforçant sensiblement les qualités des coeurs économiques en remplacement du vaillant mais vieillissant A55.

Le SoC devrait être accompagné d'un modem Snapdragon X65 (compatible avec la Release 16 du 3GPP pour des débits étendus) qui poussera encore plus loin les performances en 5G (sub-6 GHz et mmWave) et l'on a évoqué la présence d'un GPU Adreno 730, signalant une nouvelle génération pour la partie graphique.

Qualcomm a sans doute continué de faire évoluer la partie d'intelligence artificielle pour dépasser les 26 TOPS du Snapdragon 888 grâce à son environnement Qualcomm AI Engine, ce qui devrait également servir les intérêts des DSP Hexagon et de l'ISP Spectra pour gérer des flux de capteurs toujours plus élevés.