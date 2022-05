WiFi 7 : MediaTek passe à la vitesse (sans fil) supérieure

Le WiFi 6E apporte déjà une progression des performances de la technologie de communication sans fil grâce à l'utilisation de la bande 6 GHz et le WiFi 7 va aller encore plus loin en intégrant un certain nombre de fonctionnalités pour améliorer les débits et limiter l'effet des interférences dans des environnements saturés.

Le concepteur de puces de communication MediaTek annonce ses solutions Filogic 880 et 380 apportant le support du WiFi 7 dans de futurs équipements capables de profiter de toute sa puissance.

.La puce Filogic 880 gravée en 6 nm pourra atteindre un débit de 36 Gbps grâce à une agrégation penta-bandes (et jusqu'à 10 Gbps sur un faisceau) et une modulation QAM-4096. Elle comprend également un processeur quadcore ARM Cortex-A73 pour assurer des fonctions supplémentaires de gestion de réseau WiFi et Ethernet, de sécurité intégrée et de support des interfaces haut débit.

Elle se destine aux équipements réseau professionnels pour les opérateurs et équipementiers.

Filogic 380, la puce WiFi 7 pour équipements domestiques

De son côté, le composant Filogic 380, également gravée en 6 nm, pourra atteindre des débits en WiFi 7 de 6,5 Gbps (et jusqu'à 5 Gbps sur un faisceau) tout en offrant une compatibilité Bluetooth 5.3 et se destine particulièrement à une intégration dans des smartphones, ordinateurs, PC portables, téléviseurs, box et enregistreurs numériques.

MediaTek réalise déjà des démonstrations des solutions Filogic 880 et 380 sur le salon Computex 2022, en attendant une commercialisation plus tard.