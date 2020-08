Les modems T700 de MediaTek apporteront la 5G dans les PC avec processeur Intel

Le partenariat entre Intel et MediaTek va bientôt permettre d'intégrer des modems T700 5G dans les ordinateurs avec processeur Intel.

Lorsque Qualcomm et Apple ont résolu leur litige sur les droits de licence 5G, ce qui ouvrait de nouveau la voie à la fourniture de modems 5G, le groupe Intel a abandonné la course aux modems et vendu sa division à la firme de Cupertino.

Plutôt que de développer ses propres solutions, c'est donc vers MediaTek que le groupe de Santa Clara s'est tourné pour se fournir en modems 5G pouvant être intégrés dans des ordinateurs.

Moins d'un an après l'officialisation de ce rapprochement, MediaTek annonce que le partenariat avance bien avec la certification des premiers modems 5G pouvant accompagner les processeurs d'Intel.

La firme proposera donc une série de modems T700 5G dans les PC sous processeur Intel, avec déjà la réalisation de tests d'appels 5G en mode standalone tandis qu'Intel fournit un soutien de co-ingineering avec plusieurs fabricants de PC pour fournir la meilleure expérience possible.

Comme pour ses plates-formes mobiles avec modem 5G intégré, il n'est question ici que de 5G sur les fréquences sub-6 GHz. Une compatibilité avec les bandes millimétriques (mmWave) arrivera plus tard, sans doute pas avant 2022.

Le partenariat est important pour la visibilité de MediaTek face à Qualcomm et aux autres fournisseurs de solutions 5G et les premiers ordinateurs portables sous processeur Intel et avec modem 5G de MediaTkek sont attendus dès début 2021.