Stockage SSD : les prix vont baisser !

Après le coup de chaud de la période de pandémie qui a vu la demande pour les ordinateurs (portables et de bureau) mais aussi les tablettes, les smartphones et autres gadgets augmenter significativement, l'heure est à la régularisation du marché.

Trimestre après trimestre, les ventes de PC tendent à reculer et avec elles celles de leurs composants dans un contexte d'apaisement de la pénurie des semi-conducteurs.

De fait, les composants mémoire, qu'il s'agisse de mémoire vive DRAM ou de modules de stockage NAND, relativement faciles à produire, sont parmi les premiers à en subir les conséquences avec l'accumulation de stocks et une baisse des prix.

Trop de stock, les prix ne résisteront pas

Selon les analystes de Trendfocus, cette situation pourrait conduire les solutions de stockage SSD (Solid State Drive) à voir leurs prix divisés par deux en 2023. Déjà, le fabricant Kioxia (ex- branche mémoire de Toshiba) a annoncé réduire sa production de 40% dès ce mois d'octobre, tandis que l'américain Micron va freiner sa production de modules NAND en 232 couches pour ne pas faire tomber trop vite les prix, note le site Tom's Hardware.

NAND 3D Micron de 232 couches

Toutefois, il serait déjà trop tard pour éviter les surstocks de mémoire NAND 3D tandis que les fabricants de disques SSD vont devoir écouler une production bien fournie, d'où la baisse des prix attendue par les analystes.

Un effet surtout sur le milieu de gamme

Alors que les SSD se négocient autour de 6 à 9 cents du Go, les tarifs de la mémoire flash pourraient reculer de 40 à 50% en 2023, prédit déjà Trendfocus. ll faudra bien deux trimestres pour écouler les stocks actuels de SSD, alimentant la baisse des prix sur la même période.

L'effet devrait surtout se faire sentir sur les solutions PCIe 3.0 et PCIe 4.0 tandis que les fabricants vont tenter de résister pour les SSD PCIe 5.0 récemment arrivés sur le marché. Le haut de gamme devrait donc être préservé tandis que cela sera le bon moment pour de remplacer une ancienne et lente solution de stockage pour un SSD plus au goût du jour.