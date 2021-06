Android : Google déploie le chiffrement de bout en bout dans Messages

Après une phase bêta débutée fin 2020, Google annonce le plus ample déploiement du chiffrement de bout en bout dans Messages. En l'occurrence, pour des messages RCS (Rich Communications Services) entre deux personnes en contact avec l'application et avec les fonctionnalités de chat activées.

Ce chiffrement de bout en bout avec l'application Messages n'est donc pas disponible pour les SMS et non plus pour les messages de groupe. Le cas échéant, une icône en forme de cadenas fait son apparition pour la discussion, l'envoi de messages et à côté de l'horodatage des messages.

Les messages seront générés en utilisant le protocole Signal. " Le chiffrement de bout en bout dans Messages permet de sécuriser davantage vos conversations lors de l'envoi. Il garantit que personne ne peut lire le contenu de vos messages lorsqu'ils transitent entre votre smartphone et celui de la personne à qui vous les envoyez. "

Ce déploiement fait partie d'un lot de nouvelles fonctionnalités Google annoncées pour cet été sur Android. Toujours pour Messages, il y a la possibilité de marquer des messages importants en particulier afin de pouvoir facilement les retrouver ultérieurement. Une vue dédiée est prévue.

D'autres nouveautés concernent des suggestions contextuelles d'emojis après la saisie d'un message avec le clavier Gboard (d'abord en anglais, espagnol et portugais), l'accès à davantage d'applications favorites à la voix via Google Assistant ou encore une extension du système d'alertes sismiques à plus de pays.