Messenger : plus d'échappatoire, le profil Facebook devient obligatoire

Depuis 2015, la messagerie instantanée Messenger (from Facebook) pouvait être utilisée sans la nécessité d'avoir un profil sur le réseau social Facebook et avec la seule communication d'un numéro de téléphone lors de la création d'un compte, en lieu et place du compte Facebook.

Pour les nouveaux utilisateurs ayant recours à l'application Messenger ou Messenger Lite, Facebook a désormais supprimé une telle possibilité d'inscription sans un compte Facebook. Ce discret changement a été confirmé par Facebook à VentureBeat.

" Nous avons constaté que la grande majorité des personnes qui utilisent Messenger se connectent déjà via Facebook et nous voulons simplifier le processus ", a simplement justifié un porte-parole de Facebook, tout en soulignant que pour les anciens utilisateurs de Messenger se connectant sans un compte Facebook, rien ne change.

Auparavant, il y avait une mention : Aucun profil Facebook ne sera créé

Difficile de ne pas imaginer que ce changement ne s'inscrit pas dans le cadre du projet de fusion de l'infrastructure technique pour les services de messagerie de Facebook sur Instagram, Messenger et WhatsApp, et pour permettre une compatibilité afin d'y envoyer indifféremment des messages.

Un projet que la Federal Trade Commission ne verrait pas d'un bon œil...