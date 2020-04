Messenger Desktop disponible sur Windows et macOS

L'application Messenger Desktop est désormais proposée dans le Microsoft Store et le Mac App Store. Sur ordinateur Windows et macOS, elle apporte les mêmes fonctionnalités que l'application sur smartphone Android et iPhone ou via le navigateur web.

C'est un déploiement à l'échelle mondiale, alors que la France avait bénéficié de la primeur de Messenger Desktop sur macOS dans le cadre d'un test. L'arrivée d'une nouvelle application Messenger pour Windows et macOS avait été annoncée lors de la conférence F8 de 2019.

Facebook souligne en particulier les appels vidéo de groupe sur un écran plus grand que sur smartphone, la facilité de se connecter avec des connaissances dans la mesure où tous les amis Facebook ont Messenger, la synchronisation des discussions sur mobile et ordinateur, les notifications et leur contrôle, le dark mode…

#Messenger comes to the big screen. Messenger Desktop for MacOS and Windows is here https://t.co/rFz2Ap3Rwj pic.twitter.com/GiDQcW7TDG — Messenger (@messenger) April 2, 2020

Il sera plus globalement possible de retrouver les spécificités de Messenger et ses codes de messagerie sur ordinateur en profitant d'un environnement propice au multitasking. Par contre, il n'y a pas de partage d'écran.

Selon Facebook, le nombre de personnes utilisant Messenger pour appeler depuis un navigateur web sur ordinateur (appel audio ou vidéo) a augmenté de plus de 100 % en ces temps de confinement. L'application autonome sur ordinateur tomberait donc à pic.