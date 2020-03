Messenger poursuit son choc de simplification, tant pis pour les chatbots

Avec son application de messagerie Messenger, Facebook est depuis plusieurs mois dans une optique de simplification et pour la rendre plus rapide. La fin d'une usine à gaz qui a déjà pris forme et une mise en avant des Stories, ainsi qu'une refonte sous l'égide d'un projet LightSpeed.

TechCrunch a eu confirmation qu'un nouveau remaniement au niveau du design va être plus amplement déployé cette semaine. Il est marqué par la suppression de l'onglet Découvrir. Facebook avait déjà communiqué sur un tel changement l'été dernier auprès des développeurs.

" Nous testons et apprenons constamment comment améliorer Messenger. Dans le cadre de notre engagement continu à simplifier l'expérience Messenger pour les utilisateurs, nous commencerons à supprimer l'onglet Découvrir au cours des prochains mois ", avait annoncé Facebook en août.

Facebook avait alors précisé que les entreprises continueront d'apparaître dans l'application via la fonction de recherche et la publicité, pour permettre aux utilisateurs " d'entrer facilement en contact avec elles. "

TechCrunch publie des captures d'écran de la mise à jour de Messenger (ci-dessus). Le retrait de l'onglet Découvrir a un impact sur les chatbots, ces agents conversationnels exploitant de l'intelligence artificielle.

Les chatbots perdent en effet une exposition de premier choix, même s'ils demeurent donc accessibles avec des recherches, les Pages et la publicité sur Facebook. C'est également une exposition en moins pour les jeux (Instant Games) désormais sur le Web et dans l'application principale de Facebook.

Ce sont les contacts et des contenus comme les Stories qui profitent le plus du nouveau design de Messenger. En rappelant que Facebook affiche dorénavant des publicités dans les Stories.