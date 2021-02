Facebook Messenger arrive sur Oculus Quest

Facebook commence à déployer Messenger sur les casques de réalité virtuelle Oculus Quest et Oculus Quest 2.

Dans le cadre d'une mise à jour v25 dont le déploiement est progressif, les casques Oculus Quest et Oculus Quest 2 (from Facebook) vont pouvoir profiter de Messenger. Cette possibilité avait été évoquée l'automne dernier, à l'occasion du relooking de l'application de messagerie de Facebook et pour l'interopérabilité avec Instagram.

Messenger sert déjà pour les conversations au sein des appareils Portal de Facebook. Sa disponibilité pour les casques de réalité virtuelle et la plateforme Quest s'ajoute à Oculus Chats.

" Choisir de communiquer avec vos amis Facebook avec Messenger sur Oculus ne change pas vos paramètres de confidentialité Oculus existants. Vous pouvez toujours envoyer des messages à vos amis Oculus en utilisant votre nom d'utilisateur Oculus existant ", souligne Facebook.

Avec compte Facebook bien évidemment

La messagerie avec Messenger sur Oculus concerne des amis Facebook avec Messenger, qu'ils soient dans la réalité virtuelle avec casque Oculus Quest ou non. Avec un casque sur la tête, il sera possible d'écrire des messages en réalité virtuelle, sélectionner un début de conversation pré-écrit, utiliser la fonctionnalité de transcription vocale.

Une autre possibilité mise en avant lors d'une discussion est la création d'une Oculus Party pour basculer et jouer ensemble à un même jeu. Messenger sur Oculus nécessite d'être connecté en utilisant le compte Facebook. Un point qui a attiré l'attention de l'autorité allemande de la concurrence.