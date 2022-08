Meta : le prochain casque de réalité virtuelle / augmentée mimera vos expressions faciales

Le futur casque de réalité virtuelle de Meta mettra en avant des capacités à mimer les expressions faciales des utilisateurs pour donner plus de vie à leur avatar.

La firme Meta / Facebook prépare de nouveaux casques de réalité virtuelle (et un peu augmentée) devant faciliter les interactions et servir de porte d'entrée dans les mondes virtuels et le multivers.

Mark Zuckerberg, son dirigeant, commence déjà à évoquer ces projets en indiquant qu'ils donneront plus de semblant de vie aux avatars dans les mondes virtuels grâce à leurs fonctionnalités.

Ils seront ainsi dotés de fonctions de suivi du regard (eye-tracking) et de face-tracking afin de reproduire les expressions faciales de l'utilisateur sur son avatar et d'améliorer la communication non verbale dans les univers numériques.

L'un des efforts du moment est de parvenir à restituer un sentiment de présence physique dans le monde numérique et d'en faire oublier sa virtualité. C'est un aspect qui pourrait donner à la communication virtuelle un avantage par rapport à la simple conversation vidéo.

Rendre la conversation virtuelle plus réelle

Meta doit lancer un nouveau casque VR grand public mais aussi un produit plus ambitieux portant le nom de code Project Cambria et qui pourrait devenir le Meta Quest Pro.

Le gadget doit être lancé en octobre et promet déjà d'offrir des fonctionnalités pour la réalité virtuelle et augmentée, en attendant des lunettes AR qui n'arriveront pas avant plusieurs années.

Il reste qu'avec un prix substantiellement supérieur aux 400 dollars de l'actuel Meta Quest 2 (on parle de 800 à 1000 dollars), il faudra aussi convaincre le public de l'intérêt de s'équiper d'un tel accessoire.

Les moqueries autour de l'avatar de Mark Zuckerberg et des décors de Horizon Worlds montrent qu'il y a encore du chemin à faire...