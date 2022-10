Une grosse déconvenue pour Meta

En mai 2020, Facebook avait annoncé le rachat de la plateforme de recherche, partage et création de GIFs animés Giphy, et pour une intégration à Instagram. Une transaction d'un montant d'environ 400 millions de dollars.

Désormais maison-mère de Facebook et Instagram, le groupe Meta indique qu'il va revendre Giphy.

Cette décision de revente et de désinvestissement de Giphy à l'échelle mondiale est présentée comme une déception par Meta. Après une procédure perdue en appel, le groupe de Mark Zuckerberg est en fait contraint de se conformer à une décision de l'autorité britannique des marchés et de la concurrence.

Pourquoi Meta doit se séparer de Giphy

Pour la Competition and Markets Authority (CMA), le rachat de Giphy par Meta avec Giphy était de nature à nuire aux utilisateurs de réseaux sociaux et aux annonceurs au Royaume-Uni. En soulignant que Giphy revendique plus de 700 millions d'utilisateurs par jour.

" La CMA a constaté que le rachat de Giphy par Meta pourrait lui permettre de limiter l'accès des autres plateformes de médias sociaux aux GIFs, ce qui rendrait ces sites moins attrayants pour les utilisateurs et moins concurrentiels ", indique le gouvernement britannique.

L'autorité britannique a également reproché à Meta d'avoir mis un terme aux activités publicitaires de Giphy à la suite de son rachat. Une manœuvre qui permettrait d'éliminer un concurrent potentiel dans ce domaine et alors que le groupe contrôle près de la moitié du marché de la publicité en ligne au Royaume-Uni.

Meta s'est entêté

En octobre 2021, la Competition and Markets Authority avait sanctionné Meta d'une amende de 50,5 millions de livres sterling pour le non-respect d'une injonction émise en juin 2020 dans le cadre de son enquête sur le rachat de Giphy. Malgré cette enquête, le groupe avait fait le choix de poursuivre l'intégration de Giphy.

La question est désormais de savoir si les GIFs animés ont aussi leur place dans le métavers de Meta...