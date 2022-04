Horizon Worlds : Meta veut prélever une grosse commission sur la vente d'objets virtuels

Tout à la préparation du métavers, le groupe Meta (ex-Facebook) a commencé à déployer un univers virtuel baptisé Horizon Worlds et dans lequel des avatars pourront évoluer.

Il sera possible d'y acheter des objets virtuels et la firme prépare à cette fin un portail pour faire des emplettes et meubler ce monde parallèle. Meta va ouvrir cette place de marché pour y vendre des objets conçus par des créateurs et elle fait déjà savoir qu'elle collectera 30% de commission sur les transactions.

Ce pourcentage est le même que celui prélevé sur les transactions d'applications et de micro-paiements réalisés sur les portails d'applications tels que le Google Play Store ou l'App Store d'Apple, hors conditions particulières qui font baisser ce taux sous conditions.

Ce prélèvement avait pourtant fait l'objet de critiques de la part de Mark Zuckerberg qui estimait que les commissions de Google et Apple empêchaient les créateurs de gagner leur vie, rappelle le journal Les Echos.

Près de 50% de prélèvement ?

D'autant plus qu'ici, outre les 30% initiaux, un deuxième prélèvement de 25% sur la somme restante interviendrait dans le cadre de ventes pour Horizon Worlds, soit un total de 47,5% prélevés sur le montant de la transaction !

Meta espère ainsi se créer sa propre poule aux oeufs d'or, quitte à casser le prix du hardware qui permettra d'y accéder comme les futures lunettes de réalité augmentée du Project Nazare attendues en 2024.

Cela risque toutefois de freiner les fameux créateurs qui doivent alimenter la place de marché et seront donc un rouage essentiel du succès du futur univers virtuel. Meta explique que seuls les 25% additionnels lui reviendront tandis que les 30% initiaux dépendront de la plate-forme de départ qui ne sera pas forcément le Meta Quest Store, la firme voulant proposer l'accès au portail sur d'autres plates-formes.

Il reste donc à voir si les créateurs joueront le jeu et accepteront ces contraintes, attirés par les perspectives vantées par Meta.