Débâcle crypto pour Meta qui ferme Novi

Lancé l'année dernière dans le cadre d'un programme pilote aux États-Unis et au Guatemala, le service et portefeuille numérique Novi de Meta ne sera plus disponible après le 1er septembre prochain. Il permet d'envoyer et recevoir de l'argent en utilisant le Pax Dollar (USDP) qui est une cryptomonnaie de type stablecoin.

C'est ainsi la fin prématurée de Novi sur WhatsApp. À partir du 21 juillet, il est par ailleurs précisé que les utilisateurs de Novi ne pourront plus ajouter d'argent à leur compte. Ils sont invités à retirer leur solde dès que possible.

Lors de l'introduction de Novi, une surprise avait été un lancement sans la prise en charge de la cryptomonnaie Diem, anciennement Libra. C'est avec Libra que le groupe de Mark Zuckerberg avait affiché de grosses ambitions.

Cuisant échec pour Meta avec les cryptomonnaies

Face à la réticence des autorités de régulation et des critiques comme une menace pour la souveraineté monétaire des États, le projet Libra avait évolué en Diem afin de s'appuyer sur plusieurs cryptomonnaies stables à devise unique.

Pour autant, il semblait de plus en plus clair que l'affaire était mal embarquée. Le point d'orgue a été le démantèlement de l'Association Diem en début d'année, faute de l'aval des régulateurs. Il ne restait pour ainsi dire plus que Novi à Meta… et c'est aussi désormais fini.

Reste qu'avec le métavers en tête, Meta n'a pas totalement renoncé aux technologies financières et produits s'appuyant sur la blockchain.