Meta tournerait le dos au grand public avec Portal

| Source : The Verge

Introduite en 2018, la famille d'appareils d'appel vidéo Portal de Facebook - ou désormais Meta Portal - a reçu sa dernière contribution en date en automne 2021 avec le Portal Go. Une version portable de l'écran connecté qui a été lancée juste avant que le groupe Facebook ne devienne Meta (Meta Platforms).

" La gamme d'appareils Portal de Meta vous permet de garder le contact avec vos proches, même lorsque vous êtes loin d'eux ", écrit Meta en mettant notamment en avant la technologie Smart Camera avec IA pour cadrer et zoomer automatiquement sur une personne lors d'un appel vidéo.

Reste que Meta n'aurait désormais plus l'intention de poursuivre le développement d'appareils Portal à destination du grand public et se concentrerait sur les entreprises.

Meta Portal s'éloignerait du grand public

Selon The Verge, Meta prévoit d'arrêter de fabriquer des versions grand public de ses appareils Portal et pour se focaliser sur les cas d'usage à destination des entreprises, comme la visioconférence et autres. Ce changement de stratégie serait intimement lié aux inquiétudes des investisseurs avec les milliards de dollars consacrés à des projets pour des résultats qui se font attendre.

À noter qu'actuellement, il existe déjà Meta Portal for Business en tant que solution pour déployer et gérer des appareils Portal en milieu professionnel, et avec un accent sur le travail hybride. Difficile de dire si cela séduit les entreprises.

D'après des estimations du cabinet IDC, Meta aurait livré 800 000 appareils Portal en 2021, ce qui représenterait moins de 1 % du marché mondial des enceintes et écrans connectés (ou intelligents).