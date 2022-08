Meta Portal se mue en second écran d'ordinateur

Dans la famille d'appareils d'appel vidéo Portal de Meta, Portal Plus (modèle de 2e génération de 2021) et Portal Go prennent désormais en charge l'application Duet Display. Elle permet de transformer ces deux écrans connectés en second écran pour PC ou ordinateur Mac.

L'application Duet Display est affichée sur l'App Store proposé avec Portal Plus et Portal Go. Il est également nécessaire de télécharger cette application sur PC ou Mac via le site duetdisplay.com. Sur le site, il est précisé un prix de l'ordre de 15 $ ou un abonnement à près de 2 $ par mois.

Meta annonce la disponibilité de Duet Display avec Portal Plus (connexion via USB-C ou sans fil) et Portal Go (sans fil) pour une poignée de pays parmi lesquels la France.

Une nouvelle application Meta Portal Companion (aux États-Unis et au Royaume-Uni) permet par ailleurs de connecter un Meta Portal avec écran tactile à l'ordinateur Mac. Meta évoque le partage d'écran de l'ordinateur lors d'un appel, le réglage du volume sur Portal, l'envoi de liens (réunion, vidéo, site web) afin de les afficher sur Portal.

Cap assumé sur la productivité

" Dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui, disposer d'un espace de travail confortable et pratique est plus important que jamais. Meta Portal est désormais un outil de productivité encore plus utile pour votre bureau à domicile ", écrit Meta.

Voilà qui donne du grain à moudre à la rumeur selon laquelle Meta prévoit d'arrêter de fabriquer des appareils Portal pour le grand public et pour se concentrer sur la productivité. D'après le cabinet IDC, Meta aurait livré 800 000 appareils Portal en 2021.

N.B. : Source images : Meta.