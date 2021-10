Deux super bons plans avec la trottinette électrique Ninebot E22E et la montre Mibro Lite, mais aussi ...

Aujourd'hui sur AliExpress, la montre connectée Mibro Lite profite d'une belle réduction.

Elle est équipée d'un écran AMOLED de 1.3" qui permet d'afficher une énorme quantité d'information, comme l'heure, vos nombres de pas, votre fréquence cardiaque, etc. Elle est équipée d'une batterie qui permet une durée de vie de 10 jours en mode basic et de 8 jours en mode d'utilisation régulière.

La smartwatch vous accompagne sur 15 modes de sport comme le vélo, la marche à pied, le basketball, etc. Elle est compatible à partir de Android 5.0 ou IOS10 via Bluetooth 5.0. Vous pouvez l'associer à l'application Mibro Ajustement.

La montre connectée Mibro Lite est au prix de 42 € au lieu de 100 € avec le code SDFRG136 avec la livraison gratuite





Aujourd'hui, nous avons aussi la trottinette électrique Ninebot E22E qui possède des pneus de 9" anticrevaison et une structure en aluminium capable de supporter un poids maximal de 100 kg. Elle peut monter jusqu’à une vitesse de 20 km/h avec une autonomie maximale de 22 km grâce à sa batterie de 5100 mAh.

La trottinette est équipée de deux freins indépendants et avec trois modes de conduites (Eco, Standard, Sport). On note aussi la présence de deux feux de circulation à l’avant et à l’arrière et de réflecteurs sur l’avant, sur les côtés et à l’arrière.

Sur le site d’AliExpress, la trottinette électrique Ninebot E22E est au prix réduit de 299 € au lieu de 399 € prix officiel avec le code SDFRG137 et avec la livraison gratuite depuis la France.





D’autres bons plans sont disponibles sur le site d’AliExpress :

Écouteurs

Montre connectée

HUAWEI Watch 3 est au prix de 269 € au lieu de 300 € avec le code FROCT20





Dash Cam





D’autres promotions sont disponibles sur notre site comme l’aspirateur Roborock S7 avec les réductions du jour ou encore les écouteurs Xiaomi Air 2S, le PC Dell Inspiron 17 ou la TV TCL 50C721.