Micromania augmente ses prix de rachat d'anciennes consoles avant l'arrivée de la nouvelle génération

Depuis l'annonce de la sortie des Xbox Series X et S dont les précommandes débutent aujourd'hui, ainsi que de la PlayStation 5, le marché des consoles de jeux d'occasion explose.

Nombreux sont ainsi les joueurs à se séparer de leur machine en essayant d'en tirer le maximum avant l'arrivée des nouvelles générations dans l'espoir de faire baisser la note finale... Et Micromania l'a bien compris avec son nouveau programme de rachat.

Jusqu'au 28 septembre prochain, Micromania annonce majorer la valeur des reprises de consoles en magasin. La reprise se fait sous la forme d'un bon d'achat qui sera valable jusqu' au 28 février 2021, soit suffisamment longtemps pour financer l'achat d'une console new-gen.

En comparant avec les prix pratiqués sur les sites d'annonces entre particuliers, on peut s'apercevoir que Micromania fait un bel effort avec des prix véritablement intéressants. La marque reprend ainsi la PS4 Pro pour 250 euros.

Les conditions sont assez souples : il faudra rapporter une machine fonctionnelle avec une manette, son câble d'alimentation et un câble HDMI pour prétendre au rachat. On note que la Xbox One X est rachetée 200 euros, soit le prix auquel on peut la trouver en reconditionné, par contre, on ne note pas la Xbox One originale dans le tableau des rachats.