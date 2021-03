Micron abandonne le développement de la mémoire 3D XPoint

Micron annonce son désengagement de la mémoire persistante 3D XPoint et redéploie ses ressources dans d'autres domaines.

Fruit d'une collaboration entre Micron et Intel, la mémoire persistante 3D XPoint offre de hautes vitesses de transfert, cette caractéristique étant utilisée pour vanter les mérites de SSD les plus rapides au monde avec des temps de latence très bas.

Cette technologie est au coeur des produits Optane d'Intel et de séries de SSD chez Micron, comme le X100, mais son périmètre semble se rétrécir, du fait de son prix plus élevé et faute de demande.

Après Intel qui a décidé de ne plus proposer ses SSD Optane que sur le marché professionnel, Micron annonce l'abandon du développement de la mémoire 3D XPoint et l'arrêt prochain du site de production, avec la cession envisagée de l'usine.

L'entreprise indique perdre de l'argent avec ce type de mémoire et ne pas trouver de débouchés qui permettrait de la maintenir. Intel et Micron avaient déjà mis fin à leur partenariat en 2018 mais ont toujours un accord de fourniture des composants jusqu'à la fin de l'année.

Micron cherche désormais à vendre l'usine de production en Utah, tandis qu'Intel maintient pour le moment son propre site au Nouveau Mexique. Le groupe pourrait donc être éventuellement intéressé pour compléter ses capacités de production.

En attendant, la firme va déplacer les ressources vers des produits mémoire compatibles avec l'interconnexion CXL (Compute Express Link) dans la perspective de la demande en matière d'intelligence artificielle et de Big Data.

Le savoir-faire acquis avec 3D XPoint ne sera pas perdu et Micron et les avancées obtenues seront réutilisées pour de nouveaux produits mémoire à venir mais aussi aussi beaucoup plus orientés vers les datacenters.