Micron 2400 ! le premier SSD M.2 à adopter la NAND QLC 176 couches

Le spécialiste des mémoires Micron annonce le lancement de la production de masse de la NAND QLC (4 bits par cellule) en 176 couches, une première sur le marché, permettant d'augmenter la densité de stockage et donc de créer des composants mémoire plus compacts.

Cette nouvelle NAND se retrouvera au coeur de la gamme de SSD Micron 2400 qui va profiter également de débits améliorés et de temps de latence réduits d'un quart. Micron veut ainsi être en amont du mouvement d'adoption des SSD QLC qui s'amorce et s'amplifiera ces prochaines années, notamment en remplacement des disques durs.

La gamme de SSD Micron 2400 supporte le protocole NVMe et l'interface PCIe Gen 4. Elle est proposée au format M.2 et en capacités 512 Go / 1 To / 2 To. Plusieurs tailles seront disponibles, dont la plus compacte sera de 22 x 30 mm et la plus longue de 22 x 80 mm.

La plus forte capacité permettra d'atteindre des vitesses de lecture / écriture séquentielle allant jusqu'à 4,5 Go/s et 4 Go/ s respectivement. La durée de vie ira de 150 TBW (téraoctets écrits) pour la plus petite capacité à 600 TBW pour le plus grand stockage.

Micron indique également avoir réduit de 50% la consommation d'énergie en veille de ses SSD. A noter qu'ils sont compatibles avec les prérequis techniques du Project Athena d'Intel pour la conception d'ultraportables haut de gamme.