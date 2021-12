Surface Duo : et si Microsoft ajoutait un écran de plus ?

Un smartphone Surface Duo avec deux charnières et trois faces ? Microsoft étudie la possibilité dans un nouveau brevet.

Sans utiliser encore les écrans souples repliables, Microsoft propose sa vision du smartphone repliable avec les deux générations du smartphone Surface Duo équipé d'une charnière et de deux affichages, le tout se repliant comme un livre.

Et pourquoi s'arrêter à deux écrans quand on peut en rajouter un troisième à l'aide d'une charnière supplémentaire. Comme Samsung et son concept Tri-Fold, la firme de Redmond explore cette voie dans un nouveau brevet repéré par Patently Apple.

On retrouve ici aussi un pliage en accordéon (ou en Z) avec un écran central et deux affichage latéraux pivotant en sens inverse, donnant une configuration à un, deux ou trois écrans, donnant un format très étiré une fois déplié.

Rien n'est dit sur les usages spécifiques que permettrait une telle configuration matérielle et l'ensemble resterait a priori sur une combinaison d'affichages séparés plutôt que sur un écran souple unique comme dans le cas du projet de Samsung.

En tant que brevet, rien ne dit que l'idée exposée se transformera en produit concret mais Patently Apple note qu'il a été déposé quelques mois avant le lancement du premier smartphone Surface Duo et qu'il s'agit ici de réflexions de long terme.