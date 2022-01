Microsoft récupère un talent d'Apple pour concevoir ses propres puces

Après Intel qui a récupéré Jeff Wilcox, qui a travaillé sur la puce Apple M1, c'est Microsoft qui s'offre un talent d'Apple pour ses besoins de conceptions de puces personnalisées.

Selon Bloomberg, Mike Filippo, qui a officié deux ans durant chez Apple (et avant cela chez ARM et Intel), rejoint les rangs de la firme de Redmond avec un objectif bien particulier : concevoir des puces custom pour les serveurs cloud des services Azure.

Comme d'autres acteurs du cloud, Microsoft renforcerait ainsi ses capacités pour concevoir ses propres processeurs et composants développés pour des besoins spécifiques, plutôt que des solutions standard disponibles sur le marché.

Microsoft SQ2, puce semi-custom avec Qualcomm

Ce mode opératoire permet d'optimiser spécifiquement les composants et de les doter de fonctionnalités pas forcément retrouvées ailleurs, ce qui peut donner un avantage concurrentiel.

Une tendance générale au custom

Ce n'est donc pas forcément une bonne nouvelle pour les partenaires historiques Intel et AMD dont les processeurs pourraient être remplacés par des solutions créées en interne.

Les investisseurs en sont conscients et le cours des deux entreprises a connu un petit coup de froid en Bourse.

Mike Filippo a rejoint Apple en 2019 après plusieurs années chez ARM et a fait profiter la firme de son expérience dans l'architecture des SoC. C'est un nouveau départ problématique pour Apple qui connaît une saignée de ses talents.

De son côté, Microsoft suit une tendance plus générale (et accélérée avec la crise des semiconducteurs) conduisant les entreprises à créer leurs propres puces. La firme a déjà commencé à proposer des designs semi-custom pour certains produits Surface (comme la Surface Pro X), notamment pour ses machines avec SoC ARM et environnement Windows.