Nouvelle Surface Pro X : la tablette 2-en-1 avec processeur ARM Microsoft SQ2

Comme attendu, Microsoft renouvelle légèrement sa Surface Pro X avec un nouveau processeur Microsoft SQ2 et toujours Windows on ARM à bord.

La Surface Pro X dévoilée l'an dernier donnait sa chance à Windows on ARM et inaugurait un processeur ARM Microsoft SQ1 dérivé de la plate-forme Snapdragon 8cx de Qualcomm.

Un an plus tard, le groupe de Redmond récidive avec une nouvelle version de la Surface Pro X qui reprend les mêmes bases mais s'offre cette fois un processeur ARM Microsoft SQ2 sans doute dérivé du Snapdragon 8cx Gen 2 annoncé il y a quelques semaines.

Le matériel change peu avec un affichage tactile 13 pouces PixelSense en 2880 x 1920 pixels et ratio 3:2 qui pourra être utilisé avec un stylet Surface Pen et un châssis ne mesurant que 7,3 mm d'épaisseur pour seulement 774 g.

Pour accompagner le SoC ARM, on trouvera 8 à 16 Go de RAM LPDDR4x et 128 / 256 ou 512 Go de stockage SSD. La tablette est également équipée d'une puce de sécurité et supporte les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0, tout en ayant la capacité d'offrir une compatibilité cellulaire 4G.

On trouvera à bord deux ports USB-C 3.2 Gen 2 de quoi connecter des accessoires Surface. Deux capteurs photo sont présents, l'un de 5 megapixels à l'avant pour la visioconférence, l'autre de 10 megapixels à l'arrière.

La Surface Pro X offrira une autonomie d'une quinzaine d'heures et tourne sous Windows 10 on ARM avec la nouveauté de l'émulation x64 qui permettra enfin de faire tourner des applications x86 en 64-bit.

Annoncée en deux versions : grand public et entreprise, la Surface Pro X sera disponible à partir du 27 octobre 2020 pour un prix démarrant à 1699 €, le modèle précédent sous processeur Microsoft SQ1 restant d'actualité à partir de 1169 €.