Intel récupère un talent d'Apple ayant participé à la conception de l'Apple M1

Dans la conquête de talents pour la conception de nouvelles puces et architectures, Intel vient de prendre à Apple l'ingénieur Jeff Wilcox qui était en charge de l'architecture des Mac.

Pour son nouveau poste, il devient directeur technique de la conception et de l'ingénierie sur les architectures de type SoC. L'homme a déjà travaillé chez Intel par le passé mais il a aussi été un des acteurs de la stratégie Apple Silicon conduisant la firme à ne plus utiliser les processeurs d'Intel pour se tourner vers des SoC ARM.

Il a contribué au développement du SoC Apple M1 et a également travaillé sur la puce dédiée Apple T2 qui gère directement les fonctions de sécurité sur certains matériels de la firme à la pomme et exploite déjà un jeu d'instructions ARM.

C'est donc après huit années de présence chez Apple conclue avec le lancement des SoC Apple M1, M1 Pro et M1 Max, que Jeff Wilcox retourne chez Intel. Avec l'arrivée du nouveau CEO Pat Gelsinger, le focus a été remis sur l'innovation technique et la progression des performances des processeurs en profitant de la sortie de crise de la gravure en 10 nm, très longue à venir et qui a obligé à allonger fortement le cycle de la gravure en 14 nm.

On notera qu'Intel propose désormais avec son architecture x86 une configuration hybride combinant coeurs puissants et coeurs économiques avec la famille de processeurs Intel Core 12ème génération Alder Lake, qui n'est pas sans rappeler le big.LITTLE utilisé chez ARM depuis de nombreuses années.