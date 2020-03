Coronavirus : Microsoft annule sa conférence développeurs, la WWDC d'Apple dans l'incertitude

Facebook a annulé son événement F8, Google son rassemblement annuel de développeurs Google I/O, et c'est maintenant Microsoft qui abandonne l'idée d'organiser sa conférence Build alors que le coronavirus est passé au stade de pandémie et fait l'objet de mesures de plus en plus drastiques.

L'événement, qui devait se tenir du 19 au 21 mai 2020, ne donnera pas lieu aux grandes conférences présentant les nouveauté du groupe et restera limité à des sessions en ligne pour les développeurs, selon Paul Thurrott sur Twitter.

Avec les annulations en série de toutes les conférences et salons high-tech, l'annulation était attendue et il ne reste guère qu'un gros événement au destin incertain : la WWDC d'Apple au début du mois de juin.

La firme garde le silence et n'a pas envoyé d'invitations pour son grand événement développeurs qui est aussi l'occasion de dévoiler les dernières évolutions de ses systèmes d'exploitation iOS, macOS, iPadOS, watchOS et tvOS, avec parfois quelques annonces hardware.

Un certain suspense tourne cette année autour de la possibilité de l'annonce d'une transition des processeurs x86 d'Intel vers des processeurs ARM pour ses produits Mac, ce qui en ferait une édition particulièrement stratégique.

Avec les restrictions de rassemblement devenue plus sévères, il est possible que la WWDC soit limitée à une édition en ligne, pour la grande keynote comme pour les sessions dédiées.

Toutefois, on a pu voir que l'organisation d'une keynote en comité restreint peut être compliquée, à l'image de Nvidia qui a annulé celle du GTC 2020, même prévue en streaming.