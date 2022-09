Call of Duty peut-il devenir une exclusivité Xbox ? Phil Spencer répond

Alors que l'on apprenait récemment que Call of Duty et Diablo allaient prochainement s'inviter dans le Xbox Game Pass, la question des exclusivités liées au rachat d'Activision Blizzard revient sur le devant de la scène.

Il faut dire que le rachat du géant du jeu vidéo par Microsoft n'est pas anodin : Sony a déjà exprimé ses craintes face à la montée en puissance de son concurrent principal, mais également rappelé les engagements d'Activision concernant la sortie de ses Call of Duty sur PlayStation.

Un rachat ponctué d'anciens accords...





Il est naturel de se demander si Microsoft ne profitera pas du rachat pour conserver les franchises à succès Call of Duty, Diablo, Overwatch ou encore Warcraft comme des exclusivités dédiées à ses propres services.

Microsoft avait déjà annoncé par le passé que cela ne serait pas le cas, et Phil Spencer, le patron de la division Xbox en remet une couche via une lettre envoyée à Jim Ryan, le directeur du département PlayStation.

Un accord lie actuellement Activision et Sony qui permet au japonais de bénéficier d'avantage lors de la sortie des Call of Duty. Un accord qui ne peut être remis en question par le rachat d'Activision par Microsoft, et qui est encore valable pendant 2 ans.

Microsoft prend de nouveaux engagements

Mais d'ici 2 ans, c'est l'inconnue pour Sony qui pourrait se voir privé de tout épisode de Call of Duty si Microsoft le décidait ainsi. Or, Phil Spencer est clair sur le sujet et il s'est engagé, via un accord signé joint au courrier destiné à Jim Ryan, à proposer les titres de la licence COD pendant "des années après la fin de l'accord en vigueur".

Aucune inquiétude à avoir donc du côté des joueurs PlayStation fans de Call of Duty. Il devrait toutefois y avoir du changement d'ici 2 ans : les joueurs PlayStation pourraient ne plus avoir droit à du contenu exclusif et en avance comparé aux joueurs Xbox, la tendance pourrait même s'inverser ou Microsoft pourrait simplement choisir de remettre chacun au même niveau.