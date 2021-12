Microsoft HoloLens : vers un nouveau casque de réalité mixte avec Samsung

Le casque de réalité mixte HoloLens de Microsoft est une expérience de long terme visant à redéfinir l'informatique du futur tout en mixant réalité virtuelle et augmentée. Présentée initialement en 2015, le produit a connu une évolution en 2019 avec un modèle plus léger et confortable et troquant sa plate-forme Intel pour une puce Snapdragon de Qualcomm.

La publication coréenne The Elec affirme que Microsoft travaillerait sur un nouveau projet HoloLens, mais cette fois avec le groupe Samsung. Ce dernier aurait composé une équipe en mars dernier et travaillerait avec Microsoft sur le sujet depuis l'été, pour une collaboration qui durera deux ans, avant une présentation officielle en 2024.

Les différentes divisions hardware de Samsung seraient impliquées, de Samsung Display à Samsung Electro-Mechanics en passant par Samsung SDI qui pourrait fournir une puce dédiée.

Selon The Elec, l'appareil pourrait profiter de la technologie de guide d'ondes de DigiLens, firme dans laquelle Samsung a investi ces dernières années, et qui peut être utilisée pour des affichages de réalité augmentée.

Le fabricant du casque HoloLens serait donc logiquement Samsung qui dispose du savoir-faire nécessaire. La firme avait déjà proposé un casque de réalité virtuelle Gear VR (à utiliser avec un smartphone de la marque) mais n'a pas poursuivi dans cette voie ou celle de la réalité augmentée par la suite.