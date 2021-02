Microsoft annonce Office 2021 en version perpétuelle et LTSC

Avec Microsoft 365 (anciennement Office 365), le groupe de Redmond propose un abonnement pour la dernière version de sa suite de productivité Microsoft Office et divers services cloud. Une proposition différente de celle avec une licence perpétuelle, à savoir une licence définitive pour un achat unique.

Microsoft n'avait pas fait mystère qu'il y avait une nouvelle mouture d'Office en version perpétuelle à venir. Sur Windows et macOS, elle vient d'être officiellement annoncée en tant que Office 2021. Pour les particuliers et les petites entreprises, il est prévu une disponibilité dans le courant de cette année. A priori pour le deuxième semestre.

Pour ceux qui ne veulent pas passer au cloud

C'est en tout cas au deuxième semestre que Microsoft apposera une mention LTSC à Office - et toujours en licence perpétuelle - pour les grandes entreprises. LTSC signifie Long Term Servicing Channel. Ce support ou service à long terme sera d'une durée de cinq ans. Au final, une même durée que pour Office 2021.

Reste que jusqu'à présent, LTSC était synonyme d'un cycle de vie de dix ans. Hormis Office LTSC, le changement concerne aussi la prochaine version de Windows 10 Entreprise LTSC qui sera également disponible au deuxième semestre.

Microsoft souligne des améliorations d'accessibilité, les tableaux dynamiques et XLOOKUP (rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne) dans Excel, le support du mode sombre (dark mode) pour toutes les applications, des améliorations de performances pour Word, Excel, Outlook et PowerPoint. Un point précisé est la présence de l'application OneNote, ainsi que des versions 32 et 64 bits.

Si le prix d'Office 2021 pour les particuliers et les PME ne sera pas modifié (Office Famille et Petite Entreprise 2019 est à 299 €), celui d'Office Professionnel Plus, Office Standard et des applications individuelles connaîtra par contre une hausse de 10 % pour les grandes entreprises.