Office 2021 : Microsoft dévoile les prix et les nouveautés

Le mois dernier, Microsoft a annoncé le lancement de sa suite de productivité Office 2021 pour le 5 octobre, soit la même date de lancement et début du déploiement de Windows 11. Le groupe de Redmond dévoile désormais les prix de la prochaine mouture d'Office en version perpétuelle (sous forme d'achat définitif).

Avec Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Microsoft Teams pour PC et Mac, Office Home and Student 2021 sera facturé 149,99 $. En ajoutant Outlook pour PC et Mac et les droits d'utilisation des applications à des fins professionnelles, Office Home and Business 2021 sera proposé à 249,99 $.

Pour les prix en euros, un communiqué de presse de Microsoft Allemagne officialise le tarif de 149 € pour Office Famille et Étudiant 2021 et 299 € pour Office Famille et Petite Entreprise 2021. Une même tarification que pour Office 2019, avec toujours une différence notable entre le prix en dollars et en euros pour Office Home and Business.

Collaboration de Microsoft 365 et design Windows 11

Les nouveautés d'Office 2021 sont détaillées sur cette page avec certaines déjà évoquées par Microsoft comme les tableaux dynamiques et XLOOKUP (rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne) dans Excel, l'enregistrement du diaporama avec la vidéo du présentateur, l'entrée manuscrite et le pointeur laser pour PowerPoint, la recherche instantanée dans Outlook, le support du format OpenDocument (ODF) 1.3, des améliorations au niveau des performances.

Les fonctionnalités de collaboration dans les versions d'Office avec Microsoft 365 (anciennement Office 365) et notamment la co-création en temps réel sont intégrées à Office 2021, de même que le support OneDrive.

Office 2021 comprend également le nouveau design en lien avec les changements au niveau de l'interface utilisateur de Windows 11. " Nous avons intentionnellement aligné cette mise à jour visuelle avec la disponibilité de Windows 11 afin de fournir une expérience cohérente et homogène sur un nouveau PC Windows 11. "

Pour Office 2021, Microsoft souligne une disponibilité sur Windows 11, Windows 10 et les trois versions plus récentes de macOS. Rappelons qu'avec une formule par abonnement et des services cloud, les applications Microsoft 365 profitent d'un apport régulier de nouveautés. Les abonnés vont automatiquement bénéficier des mises à jour visuelles des applications à partir du 5 octobre et recevront Microsoft Teams au cours des mois d'octobre et novembre.

Pour les particuliers, Microsoft 365 Personnel est à 7 € par mois ou 69 € par an, tandis que Microsoft 365 Famille pour jusqu'à 6 personnes est à 10 € par mois ou 99 € par an.