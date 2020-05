Microsoft Surface Go 2 : écran plus grand, processeur Intel Core m3

Les indiscrétions de ces dernières semaines avaient anticipé l'arrivée d'un tablette Surface Go 2 pour le mois de mai et c'est bien ce qu'annonce le groupe Microsoft, aux côtés du PC portable Surface Book 3.

On retrouve bien sur ce modèle un affichage PixelSense de diagonale légèrement plus grande, de 10,5 pouces, avec une résolution 1920 x 1280 pixels, soit 220 ppi, grâce à des bordures plus fines, tout en conservant le ratio 3:2 des tablettes Surface, plus pratique pour les outils de productivité.

Cela laisse malgré tout des marges noires encadrant l'écran, alors qu'elles tendent à disparaître sur d'autres produits. La Surface Go 2 reste sur une base Pentium Gold avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour un prix de départ de 399 dollars, ou en 8 Go de RAM et 128 Go SSD pour 549 dollars, mais Microsoft ajoute une déclinaison sous Intel Core m3 de 8ème génération avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD pour 629 dollars.

Les dimensions générales restent les mêmes et l'on retrouve un port USB-C ainsi que le connecteur Surface Connect pour le dock / clavier, et un port microSDXC pour du stockage supplémentaire.

La tablette propose un capteur frontal de 5 megapixels pour la visioconférence et promet une autonomie d'une dizaine d'heures. Comme la génération précédente, la tablette compacte sera déclinée en version WiFi seul ou avec modem 4G LTE.

En France, la tablette Surface Go 2, sous Windows 10 S, sera disponible dès le 12 mai avec des tarifs démarrant à 459 € pour la version WiFi et à 829 € pour la variante avec 4G LTE. Les précommandes sont ouvertes dès à présent sur Surface.com et Surface.com/business pour les entreprises, avec en cadeau une souris Surface Mobile.

Et pour rappel, Microsoft propose actuellement sur son site officiel la Surface Book 2 en promotion avec jusqu'à 1000 € de réduction.