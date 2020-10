Microsoft Surface Laptop Go et nouvelle Surface Pro X disponibles aujourd'hui en France à partir de 629 €

Le PC portable Surface Laptop Go et de nouvelles versions de la Surface Pro X sont disponibles dès aujourd’hui en France à partir de 629 €.

Annoncés il y a quelques semaines, les nouveaux modèles de PC portables de Microsoft sont maintenant disponibles en France.

Commençons par la Microsoft Surface Laptop Go qui propose un affichage tactile 12,4 pouces PixelSense en résolution 1535 x 1024 pixels avec ratio 3:2.

Equipée d'un processeur Intel Core i5-1035G1 de 10ème génération avec partie graphique intégrée UHD Graphics, elle embarque 4 à 8 Go de RAM et 64 Go de stockage en eMMC avec possibilité d'installer un SSD de 128 ou 256 Go.

Fonctionnant sous Windows 10S, pesant environ 1 Kg pour 15,69 mm d'épaisseur, le Surface Laptop Go propose un clavier rétroéclairé avec trackpad de précision et une compatibilité avec les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0.

Une caméra est également présente en façade capable d'enregistrement vidéo HD 720p. La batterie assure jusqu'à 13 heures d'autonomie, avec un mode de charge rapide remontant la batterie à 80% en une heure seulement. Enfin, notons la présence d'une connectique USB-C et USB-A.

La Surface Laptop Go peut séduire tant les étudiants que les professionnels, ce dernier étant décliné en versions grand public, professionnelle et éducation.

L'ordinateur portable Surface Laptop Go est disponible depuis ce 27 octobre 2020 au prix de départ de 629 € sur le Microsoft Store.





Poursuivons avec les nouvelles versions de la Surface Pro X, le premier modèle ayant été dévoilé l'année dernière. Cette nouvelle version reprend les mêmes bases mais intègre un processeur ARM Microsoft SQ2 a priori dérivé du Snapdragon 8cx Gen 2 annoncé il y a quelques semaines.

On trouve un affichage tactile 13 pouces PixelSense en 2880 x 1920 pixels et ratio 3:2 qui peut être utilisé avec un stylet Surface Pen. Le châssis ne mesure que 7,3 mm d'épaisseur pour seulement 774 g.

On trouve également 8 à 16 Go de RAM LPDDR4x et 128 / 256 ou 512 Go de stockage de type SSD. La tablette intègre également une puce de sécurité et supporte les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0, et permet également une compatibilité cellulaire 4G. Deux ports USB-C 3.2 Gen 2 sont présents.

On trouvera deux capteurs photo, l'un de 5 megapixels à l'avant pour la visioconférence, l'autre de 10 megapixels à l'arrière.

La Surface Pro X offre une autonomie annoncée d'une quinzaine d'heures et fonctionne sous Windows 10 on ARM avec comme nouveauté l'émulation x64 qui permet enfin de faire tourner des applications x86 en 64-bit.

La Surface Pro X est disponible ce 27 octobre 2020 sur le Microsoft Store pour un prix démarrant à 1699 € en deux versions : grand public et entreprise. Signalons que le précédent modèle sous processeur Microsoft SQ1 reste en vente et est affiché à partir de 1169 €.