Windows 10 ARM va enfin supporter l'émulation des applications x86 64-bit

Cela fait plusieurs années que Microsoft travaille sur l'adaptation de Windows aux plates-formes ARM avec le soutien de Qualcomm. Cela a donné lieu à un environnement Windows 10 ARM fonctionnant sur divers SoC, d'abord dérivés des puces pour smartphones (Snapdragon 835, Snapdragon 850) puis conçus directement pour un usage dans des ordinateurs portables (Snapdragon 8cx / 8cx 5G et le récent Snapdragon 8cx Gen 2 5G).

Microsoft a même proposé sa propre déclinaison Microsoft SQ1 dans le Surface Laptop X et devrait en dévoiler une évolution Microsoft SQ2 dans peu de temps. Sur ces différentes solutions matérielles, l'environnement Windows 10 ARM peut faire tourner des applications ARM 32-bit et 64-bit et émuler des applications x86 32-bit.

Il manquait encore l'émulation des applications x86 64-bit alors que certaines applications courantes de Windows ne sont proposées qu'en 64-bit. Bonne nouvelle, cette compatibilité est en bonne voie et l'émulation x64 sera proposée au sein du programme Windows Insider à partir du mois de novembre 2020.

Certes, les applications x86 64-bit émulées ne seront sans doute pas aussi performantes que les versions natives mais elles auront le mérite d'être disponibles sur la plate-forme.

L'annonce prépare aussi vraisemblablement celle d'une nouvelle Surface Pro X parmi les différentes annonces Surface attendues durant le mois d'octobre. Microsoft peaufine par ailleurs sa plate-forme Windows ARM en annonçant une amélioration du fonctionnement du navigateur Edge qui sera plus rapide et moins gourmand en ressource tandis qu'un client Microsoft Teams optimisé va bientôt être proposé.