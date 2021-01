Les smartphones OnePlus 8 Pro et Samsung Galaxy Note 20 en promotion, mais aussi les AirPods Pro

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8 Pro qui propose un écran Super AMOLED de 6,78 pouces qui permet une définition 3168 pixels x 1440 pixels. La fréquence d'affichage est de 120 Hz. Il exploite un SoC Snapdragon 865 avec 8 à 12 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go d'espace de stockage interne, non extensible.

Vous pourrez profiter d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 48 mégapixels avec également trois autres capteurs de 48 mégapixels, 8 mégapixels et de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. La batterie Li-Po est de 4510 mAh compatible à la recharge sans fil et à la charge rapide 30 W.

En ce moment Gearbest propose le smartphone OnePlus 8 Pro à 628 € au lieu de 899 €, prix officiel.



Mais aussi les Airpods Pro d'Apple qui intègrent un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations. Ces écouteurs d'Apple sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures, tandis que la charge se fait sans fil grâce à sa compatibilité Qi ou via une connectique Lightning. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

Les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple sont à 213 € au lieu de 279 € chez Amazon.



Enfin, le smartphone Samsung Galaxy Note 20 qui est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce téléphone portable exploite un SoC Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Pour les amateurs de photographie, on trouve sur ce Samsung un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels chacun. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Il est alimenté par une batterie Li-Ion de 4300 mAh compatible à la charge rapide 45 Watts et au chargement sans fil.

En ce moment, profitez du Samsung Galaxy Note 20 256 Go à 699 € au lieu de 959 € chez Boulanger !



