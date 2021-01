Les smartphones Redmi 9T et Redmi Note 9T 5G en promotion !!

Le bon plan du jour concerne le smartphone Redmi 9T qui propose un écran DotDrop FHD+ de 6,53 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. Il exploite un SoC Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter de quatre capteurs photo à l'arrière du smartphone avec un module principal est 48 mégapixels et s'accompagne d'un ultra grand angle 8 mégapixels, d'un capteur macro 2 mégapixels et, sur le côté, d'un capteur de récupération des données de profondeur de 2 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 6000 mAh avec la compatibilité à la charge rapide 18W.

Vous pourrez trouver chez Gearbest le smartphone Redmi 9T 4+64 Go à 141 € au lieu de 169 € et en version 4+128 Go à 170 € au lieu de 199 €, prix officiel. La livraison est gratuite pour les deux versions.



Mais aussi le smartphone Redmi Note 9T 5G qui propose un affichage LCD de 6,53 pouces avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels. Il exploite un SoC Dimensity 800U de Mediatek avec 4 Go de RAM et de 64 Go à 128 Go de stockage interne, non extensible.

À l'arrière, vous trouverez un triple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels avec support de l'intelligence artificielle pour embellir les clichés et optimiser les réglages. Également présents un capteur macro 2 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixels pour générer un effet bokeh. Le capteur photo frontal est de 13 mégapixels. Le Note 9T est équipé d'une batterie Li-Po de 5000 mAh compatible à la charge rapide 18 Watts

Gearbest propose en ce moment le smartphone Redmi Note 9T 4+64 Go à 178 € au lieu de 249 € et en version 4+128 Go à 223 € au lieu de 269 € avec la livraison gratuite. Vous aurez également le choix avec des bundle avec soit la Mi Watch Lite, soit le Mi band 5 soit les écouteurs selon les modèles.

Vous pourrez aussi commander le smartphone Redmi Note 9T depuis la France et bénéficier d'une livraison plus rapide. En revanche, le prix sera un peu plus élevé (c'est-à-dire 211 € pour la version 64 Go et 264 € la 64 Go) . Pour choisir une expédition depuis la France, il vous suffira de sélectionner 'France' directement sur le site.

Enfin, vous pourrez trouver le smartphone OnePlus 8 Pro en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

