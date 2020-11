Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 se montrent avant l'heure

Les prochains produits Surface de Microsoft se dévoilent (un peu) via les documents de certification.

Après avoir dévoilé le Surface Laptop Go et une nouvelle version de la Surface Pro X avec SoC ARM SQ2, Microsoft a encore des atouts dans sa manche sous la forme d'une tablette 2 en 1 Surface Pro 8 et d'un nouveau PC portable Surface Laptop 4.

D'après les clichés récupérés dans les documents de l'instance de certification coréenne, le design ne devrait pas beaucoup bouger par rapport aux générations précédentes, et ce sont donc les caractéristiques qui seront remises au goût du jour.

Surface Pro 8

Windows Central évoque un lancement de ces produits Surface vers le milieu du mois de janvier 2021 avec l'utilisation de processeurs Intel Tiger Lake de 11ème génération et partie graphique Intel Iris Xe qui devraient leur donner un coup de boost sur les performances graphiques.

Surface Laptop 4

Le Surface Laptop 4 devrait proposer des configurations avec processeurs AMD mais les détails ne sont pas encore précisés. Selon les découvertes de @cozyplanes, la tablette Surface Pro 8 aura une déclinaison avec modem 4G LTE.

Les nouveautés étant légères, Microsoft pourrait opter pour une dénomination du style "nouvelle Surface Pro" et "nouveau Surface Laptop", comme la firme l'a déjà fait pour sa Microsoft Surface Pro X il y a quelques semaines.