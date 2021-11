Mesh dans Teams : Microsoft veut un métavers d'entreprise

En début d'année, Microsoft a levé le voile sur une nouvelle plateforme de réalité mixte Microsoft Mesh. Elle exploite le cloud Azure avec pour objectif de permettre à des personnes éloignées physiquement de se retrouver dans des expériences holographiques collaboratives, indépendamment de l'appareil utilisé pour une connexion.

Avant la projection d'une version photoréaliste, c'est avec des avatars 3D (le réseau social AltspaceVR est dans le giron de Microsoft) que des personnes vont pouvoir participer à des réunions collaboratives et expériences virtuelles partagées.

Comme attendu, les capacités de Microsoft Mesh vont être intégrées à la solution Microsoft Teams pour des réunions, conversations, appels et la collaboration. Au premier semestre 2022, Mesh pour Microsoft Teams sera déployé en préversion, et Microsoft se met soudainement à parler à son tour de métavers… comme Meta (anciennement le groupe Facebook) avec les Workrooms et autres à l'avenir.

Vers un métavers d'entreprise pour Microsoft

" Mesh pour Microsoft Teams vise à rendre la collaboration dans le métavers personnelle et amusante. " Avec les avatars personnalisés et des espaces immersifs, Microsoft parle de " stimuler la créativité et favoriser les rencontres fortuites grâce à une nouvelle génération d'expériences de réunions en 2D et 3D. "

Mesh pour Teams sera accessible depuis des smartphones et ordinateurs portables classiques, jusqu'aux casques de réalité mixte. Le groupe de Redmond y voit une passerelle vers le métavers qui est présenté comme un monde numérique persistant habité par des jumeaux numériques de personnes et processus métiers, avec la création de lieux ou objets du monde réel.

Avec la préversion de Mesh pour Teams, plusieurs options seront proposées aux utilisateurs afin de créer et rejoindre une réunion sous la forme d'un avatar unique et personnalisé. D'autres participants pourront aussi être représentés par des avatars, se montrer en vidéo ou avec une image statique.

Des signaux audio seront utilisés pour animer le visage. Ultérieurement, c'est à renfort de technologies d'IA et du recours à la caméra que des expressions faciales et mouvements seront affinés. Ce type d'expérience continuera d'évoluer en fonction de l'amélioration des capteurs sur les différents appareils.

" Ces avatars ne sont qu'un début. Ils suivront les utilisateurs depuis la réunion de Teams jusqu'à d'autres expériences basées sur Mesh, y compris des espaces immersifs au sein de Teams. " Les entreprises seront en mesure de créer leurs propres espaces virtuels dans Teams.