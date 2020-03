Avec le coronavirus, le télétravail prend de l'ampleur...et relance les ventes de PC

Avec l'annonce de mesures appelant à réduire au maximum les déplacements mais aussi avec les écoles, collèges, lycées et universités fermés, la tendance du télétravail se développe rapidement et le gouvernement a même appelé les entreprises à se tourner vers ce mode de fonctionnement autant que possible.

Elles ont donc commencé à équiper leurs salariés d'ordinateurs ces dernières semaines, conduisant à une hausse sensible des ventes, de l'ordre de 20%, selon le journal Les Echos.

Si les fabricants de PC, comme Acer ou encore Dell, se réjouissent de cette progression sur le segment professionnel (même si ce dernier n'était le plus à plaindre grâce à des cycles longs) ils sont confrontés à un souci : la pénurie de composants.

Déjà sensible depuis plusieurs trimestres avec les problématiques d'accès aux stocks de processeurs d'Intel, elle s'est aggravée avec les perturbations des chaînes de production en Chine sous la pression du coronavirus et des mesures de confinement.

Ces éléments ont d'ailleurs eu tendance à faire réviser à la baisse les estimations des analystes d'IDC pour 2020, déjà affaiblies par la fin du cycle de renouvellement vers Windows 10.

Pour le moment, il reste du stock mais cela pourrait ne plus être le cas d'ici deux mois si la situation perdure, même avec une reprise partielle de l'activité économique en Chine.

Le journal économique note en outre que ce passage un peu forcé au télétravail est devenu une occasion pour certaines entreprises de passer aux chromebooks, cette catégorie de machine sous Chrome OS et dotés des services de Google, dont la G Suite pour les entreprises, ce qui pourrait accroître sa part de marché, alors qu'elle est encore marginale.